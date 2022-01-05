Гонконг с 8 по 21 января не будет принимать рейсы из восьми стран, включая США и Британию

Администрация Гонконга вводит двухнедельный запрет - с 8 по 21 января - на прием авиарейсов из восьми стран, а также принимает ряд других ограничений в связи с ситуацией с COVID-19, сообщает издание The Guardian.
Запрет на прибывающие рейсы касается США, Великобритании, Австралии, Канады, Франции, Индии, Пакистана и Филиппин.
Между тем, власти тщательно ищут в Гонконге лиц, контактировавших с зараженным COVID-19 пациентом: часть этих лиц оказалась на борту круизного судна компании Royal Caribbean, которому ранее приказали прервать круиз и вернутся в порт Гонконга.
На фоне этой ситуации глава гонконгской администрации Кэрри Лэм объявила, что власти с пятницы запрещают есть в ресторанах с 18:00, закрывают по меньшей мере на две недели бассейны, спортивные центры, бары, клубы, музеи. Круизные плавания также отменяются.
"Мы еще не видим пятой волны (COVID-19 - ИФ), но мы на грани ее", - заявила Кэрри Лам.
По данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Гонконге было диагностировано свыше 12,7 тыс. заражений, 213 пациентов с COVID-19 скончались, более 12,2 тыс. человек выздоровели.
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