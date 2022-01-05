В Азербайджане зарегистрирована частная клиника с капиталом в 3 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «Deniz Hospital» с уставным капиталом в 3,05 млн манатов. «Официальным представителем ООО является Абиль Тагиев», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе. Общество прошло регистрацию в налоговых органах 24 ноября 2021 года. Х.Насирзаде

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