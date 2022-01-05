В столице Казахстана введено чрезвычайное положение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в городе Нур-Султан, сообщила пресс-служба главы государства.

"В целях обеспечения безопасности населения города Нур-Султана в соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" постановляю: в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16 часов 00 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", - говорится в указе.