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СНГ 05.01.2022 14:16

В столице Казахстана введено чрезвычайное положение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в городе Нур-Султан, сообщила пресс-служба главы государства.

"В целях обеспечения безопасности населения города Нур-Султана в соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" постановляю: в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16 часов 00 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", - говорится в указе.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СТОЛИЦА, ЧП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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