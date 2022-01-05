Чавушлогу и Столтенберг провели разговор в связи с запланированным на 12 января заседанием Совета Россия-НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду провели телефонный разговор в преддверии намеченного на 12 января заседания Совета Россия-НАТО, передает агентство "Анадолу".
"Согласно министерству иностранных дел (Турции - ИФ), Чавушоглу и Столтенберг обменялись мнениями в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО и встречи Совета НАТО-Россия", - сообщает агентство.
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