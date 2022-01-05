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Регион 05.01.2022 14:20

Чавушлогу и Столтенберг провели разговор в связи с запланированным на 12 января заседанием Совета Россия-НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду провели телефонный разговор в преддверии намеченного на 12 января заседания Совета Россия-НАТО, передает агентство "Анадолу".

"Согласно министерству иностранных дел (Турции - ИФ), Чавушоглу и Столтенберг обменялись мнениями в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО и встречи Совета НАТО-Россия", - сообщает агентство.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, РОССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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