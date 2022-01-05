В Алматы горит здание резиденции президента Казахстана

Здание резиденции президента Казахстана горит в Алматы, очевидцы выкладывают соответствующее видео в соцсетях. В противопожарной службе агентству "Интерфакс-Казахстан" подтвердили информацию о пожаре. "Да", - сказал диспетчер службы, отвечая на вопрос о пожаре в резиденции президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».