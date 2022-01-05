Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9191 RUR   0.0225 GBR   2.2995 TRY   0.1263

Цена на нефть

04.01 $/bbl +/- WTI 76.99 +0.91 Brent 80.00 +1.02

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 05.01.2022 14:41

В Азербайджане регистрацию прошло еще одно НБКО

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала небанковскую кредитную организацию (НБКО) «MAYA».

«Уставный капитал НБКО равен 300 тыс. манатов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе.

Официальным представителем НБКО является Вюсал Байрамов.

НБКО регистрацию в налоговых органах прошло 4 ноября 2021 года.

Кроме этого, ГНС 2 ноября зарегистрировала ООО «VİSA AZERBAYCAN» с уставным капиталом в $60 тыс. Официальным представителем общества является Нурлан Гаджиев.

Налоговые органы 5 ноября зарегистрировали ООО «EKO SMART SYSTEMS» с уставным капиталом в 100 тыс. манатов. Официальным представителем общества является Нагы Сафаров.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НБКО, ГНС, РЕГИСТРАЦИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]