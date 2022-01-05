В Азербайджане регистрацию прошло еще одно НБКО

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала небанковскую кредитную организацию (НБКО) «MAYA». «Уставный капитал НБКО равен 300 тыс. манатов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе. Официальным представителем НБКО является Вюсал Байрамов. НБКО регистрацию в налоговых органах прошло 4 ноября 2021 года. Кроме этого, ГНС 2 ноября зарегистрировала ООО «VİSA AZERBAYCAN» с уставным капиталом в $60 тыс. Официальным представителем общества является Нурлан Гаджиев. Налоговые органы 5 ноября зарегистрировали ООО «EKO SMART SYSTEMS» с уставным капиталом в 100 тыс. манатов. Официальным представителем общества является Нагы Сафаров. Р.Ахмедов

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