СВПД по ядерной программе Ирана для Израиля лучше, чем отсутствие соглашения - глава военной разведки Израиля

Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для Израиля лучше, чем отсутствие соглашения, сообщает в среду издание "Джерузалем пост" со ссылкой на главу Управления военной разведки Израиля генерал-майора Аарона Халива.
Соответствующее заявление генерал-майор сделал в минувшее воскресенье на заседании кабинета по вопросам безопасности.
Он пояснил, что ограничения, накладываемые СВПД на ядерную активность Ирана, являются более предпочтительными, нежели полное несоблюдение условий соглашения.
Однако, уточняет "Джерузалем пост", такая точка зрения идет вразрез с мнением директора израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа, который не является сторонником СВПД и полагает, что еще есть время на диалог с США о содержании иной будущей сделки с Ираном.
Ранее на этой неделе глава израильского МИД Яир Лапид сказал, что нынешние переговоры в Вене относительно ядерной программы Ирана не приведут к оптимальным для Израиля итогам. В то же время он отметил, что он сам, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, министр обороны Бени Ганц не выступают против соглашения по иранской проблеме как такового.
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