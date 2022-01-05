Азербайджанская легкая нефть Azeri Light в 2021г подорожала в 1,6 раза

Средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в 2021 году составила $71,6 за баррель, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Ахмедов подчеркнул, что за 2020 год средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF составляла $43,7 за баррель.

Таким образом, стоимость Azeri Light в прошлом году по сравнению с 2020 годом выросла на $27,9/бар или на 63,8%.

Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 25%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.

На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.

Н.Аббасова