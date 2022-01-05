Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9191 RUR   0.0225 GBR   2.2995 TRY   0.1263

Цена на нефть

04.01 $/bbl +/- WTI 76.99 +0.91 Brent 80.00 +1.02

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.01.2022 14:57

Азербайджанская легкая нефть Azeri Light в 2021г подорожала в 1,6 раза

Средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в 2021 году составила $71,6 за баррель, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Ахмедов подчеркнул, что за 2020 год средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF составляла $43,7 за баррель.

Таким образом, стоимость Azeri Light в прошлом году по сравнению с 2020 годом выросла на $27,9/бар или на 63,8%.

Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 25%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.

На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, AZERI/LIGHT, ЦЕНА


Похожие новости


Цена на азербайджанскую нефть впервые за 3 года превысила отметку в $80 за баррель Азербайджанская нефть впервые с июля 2021г подорожала до свыше $78 за баррель Цена на азербайджанскую нефть превысила $75/б Азербайджанская легкая нефть Azeri Light в январе-сентябре стоила в среднем $43,2 за баррель - SOCAR Азербайджанская легкая нефть Azeri Light в I полугодии стоила в среднем $42,75 за баррель - SOCAR Азербайджанская нефть Azeri Light подорожала на 0,8%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]