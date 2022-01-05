Нефть перешла к снижению

Цены на нефть перешли к снижению днем в среду после резкого скачка во вторник, вызванного решением ОПЕК+ сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.
Негативным фактором для рынка могли оказаться данные Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) о динамике запасов нефтепродуктов в США за минувшую неделю, опубликованные во вторник вечером. Они показали, что запасы бензина в стране увеличились на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 4,4 млн. В то же время запасы нефти упали на 6,4 млн баррелей, но на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 2,3 млн баррелей.
Рост запасов свидетельствует о падении спроса на нефть в стране, считают аналитики, и это подрывает настрой инвесторов.
Официальные данные о запасах будут опубликованы в среду в 19:30. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидают, что отчет Минэнерго США укажет на снижение запасов нефти на 4,4 млн баррелей.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 в среду составляет $79,89 за баррель, что на $0,11 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,82 за баррель, что на $0,17 (0,22%) меньше итогового значения предыдущей сессии.
Нефтяные котировки росли по итогам двух первых сессий 2022 года. На торгах в понедельник котировки поднялись на 1,2-1,5%, во вторник - на 1,2-1,3%.
"Нефтяной рынок после сильного роста по итогам двух дней подряд оказался перекуплен", - отметила основатель аналитической Vanda Insights Вандана Хари. Настроения на рынке по-прежнему волатильные, добавила Хари.
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