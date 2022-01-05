Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9191 RUR   0.0225 GBR   2.2995 TRY   0.1263

Цена на нефть

04.01 $/bbl +/- WTI 76.99 +0.91 Brent 80.00 +1.02

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 05.01.2022 15:01

В Азербайджане зарегистрирована логистическая компания с капиталом в 1,5 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «Sara Logistics» с уставным капиталом в 1,53 млн манатов.

«Официальным представителем ООО является Халиг Мамедов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе. Общество прошло регистрацию в налоговых органах 18 ноября 2021 года.

Кроме того, ГНС зарегистрировала ООО «Центр физиотерапии и реабилитации RN» с уставным капиталом в 380 тыс. манатов. Его официальным представителем является Рамазан Насирли. Центр прошел регистрацию в налоговых органах 19 ноября 2021 года.

Также налоговики зарегистрировали компанию ООО «Quadra Servis» с уставным капиталом в 20 тыс. манатов. Официальным представителем общества является Физули Гасымов. Регистрацию в налоговых органах компания прошла 23 ноября 2021 года.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГНС, КОМПАНИИ, РЕГИСТРАЦИЯ


Похожие новости


В Азербайджане зарегистрирована компания Dost Agropark с уставным капиталом в 100 тыс. манатов В Азербайджане зарегистрирован украинский центр с уставным капиталом в 50 тыс. манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]