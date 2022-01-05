В Азербайджане зарегистрирована логистическая компания с капиталом в 1,5 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «Sara Logistics» с уставным капиталом в 1,53 млн манатов.

«Официальным представителем ООО является Халиг Мамедов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе. Общество прошло регистрацию в налоговых органах 18 ноября 2021 года.

Кроме того, ГНС зарегистрировала ООО «Центр физиотерапии и реабилитации RN» с уставным капиталом в 380 тыс. манатов. Его официальным представителем является Рамазан Насирли. Центр прошел регистрацию в налоговых органах 19 ноября 2021 года.

Также налоговики зарегистрировали компанию ООО «Quadra Servis» с уставным капиталом в 20 тыс. манатов. Официальным представителем общества является Физули Гасымов. Регистрацию в налоговых органах компания прошла 23 ноября 2021 года.

Х.Насирзаде