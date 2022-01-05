ГНС зарегистрировала структуру министерства экономики с уставным капиталом свыше 1 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «Azerbaycan Respublikasi Iqtisadiyyat Nazirliyinin Tikinti-Techizat Birliyi» с уставным капиталом в 1 млн 37,335 тыс. манатов. «Официальным представителем общества является Анар Искендеров», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе. Общество прошло регистрацию в налоговых органах 2 ноября 2021 года. Б.Рустамбеков

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