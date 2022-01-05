Власти Китая обяжут разработчиков приложений, оказывающих влияние на общество, проходить проверку на безопасность

Управление кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) обяжет разработчиков мобильных приложений, которые способны оказать влияние на общественное мнение, проходить проверку на безопасность.

Из сообщения CAC не ясно, что конкретно регулятор понимает под функциями или технологиями, способными оказывать влияние на общественное мнение. Однако опубликованный документ станет частью готовящегося законодательства для регулирования деятельности разработчиков.

В документе также отмечается, что разработчики не должны использовать свое ПО для создания рисков или подрыва национальной безопасности или общественного строя.

Любое новое инфокоммуникационное приложение должно получить соответствующую лицензию от ведомства, согласно документу.

Кроме того, пользователи таких приложений теперь должны регистрироваться, используя только удостоверения личности. Ранее в Китае эта практика применялась некоторыми приложениями, но не была обязательной.

Ведомство отметило, что новые правила открыты для общественного обсуждения и вступят в силу в этом году, не указав конкретной даты.

За последний год власти Китая значительно ужесточили регулирование технологического сектора страны в сфере как антимонопольного законодательства, так и кибербезопасности. В августе был одобрен масштабный законопроект, ограничивающий сбор пользовательских данных технологическими компаниями.