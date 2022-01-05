Вице-премьер Киргизии уверен, что Казахстан самостоятельно справится с кризисом

Власти Казахстана способны разрешить сложившуюся ситуацию в стране, считает заместитель главы правительства Киргизии Эдиль Байсалов.

"Речь не идет о каких-либо дополнительных мерах в связи с событиями в Казахстане. В Бишкеке нет ни малейших сомнений в том, что ближайший нам братский народ и мудрое руководство соседнего государства способны самостоятельно решить все стоящие перед ними вопросы", - заявил Байсалов в среду на своей странице в Twitter.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих стороны есть пострадавшие.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Нур-Султане, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.