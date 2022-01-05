Военная авиация Тайваня проводит учения по перехвату самолетов ВВС КНР

На Тайване начались трехдневные учения местных военных, в рамках которых боевая авиация будет отрабатывать навыки перехвата самолетов ВВС КНР, сообщает в среду издание South China Morning Post (SCMP).

В соответствии со сценарием учений, изображающих военный конфликт, в воздух были подняты истребители F-16 с авиабазы в городе Цзяи на юге Тайваня.

SCMP напоминает, что самолеты ВВС КНР с высокой периодичностью входят в провозглашенную властями Тайваня в одностороннем порядке зону идентификации ПВО; в свою очередь самолеты с базы в Цзяи часто отправляют на сопровождение ВВС КНР.

"Что касается очень высокой активности коммунистических самолетов, залетающих в зону идентификации ПВО, пилоты нашего авиакрыла очень опытны и имели дело почти со всеми видами их (КНР - ИФ) самолетов", - заявил журналистам майор Янь Сяншэн.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.