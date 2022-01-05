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СНГ 05.01.2022 20:05

Председатель ОБСЕ призвал участников противостояния в Казахстане начать диалог

Стороны конфликта в Казахстане должны отказаться от насилия и вести диалог, заявил в среду председатель ОБСЕ Звигнев Рау.

"На посту председателя ОБСЕ я внимательно слежу за последними событиями в Казахстане. Насилие никогда не было правильным ответом на решение нынешних проблем", - написал он в твиттере.

"Я призываю к десэкалации ситуации и к началу диалогу при полном уважении к обязательствам перед ОБСЕ", - продолжил он.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в столице страны Нур-Султане, городе республиканского значения Алматы, а также в Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

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Тэги: ОБСЕ, КАЗАХСТАН, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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