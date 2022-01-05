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Дальнее зарубежье 05.01.2022 18:33

Президента Бразилии выписали из больницы

Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду был выписан из больницы, где пробыл два дня с подозрением на кишечную непроходимость, сообщило агентство Associated Press.

Вынужденная госпитализация заставила президента прервать новогодний отпуск. Однако накануне сопровождавшие его медицинские эксперты сообщили, что 66-летнему лидеру страны хирургического вмешательства не требуется.

В 2018 году в ходе предвыборного митинга на будущего президента Бразилии было совершено покушение: Болсонару получил ножевое ранение в область живота. С того момента ему четыре раза приходилось переносить хирургическое вмешательство в связи с проблемами с животом.

После покушения Болсонару оперировал врач Антониу Луиса Маседо, который с тех пор оказывает помощь президенту.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БОЛЬНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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