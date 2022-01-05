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СНГ 05.01.2022 18:25

Телекомпания «Мир» заявила о колоссальном ущербе после разгрома офиса в Алматы

Межгосударственная телерадиокомпания (МТРК) "Мир" намерена обратиться в правоохранительные органы в связи с колоссальным ущербом, понесенным из-за погрома её представительства в Алматы, сообщил "Интерфаксу" председатель МТРК Радик Батыршин.

"Естественно, мы будем обращаться в правоохранительные органы, так как был нанесен колоссальный материальный ущерб. Слава Богу, нам удалось сохранить жизнь всех сотрудников в безопасности", - сказал Батыршин.

Он уточнил, что напавшие на офис "Мира" не требовали выхода в эфир, как об этом сообщалось в некоторых СМИ, отметив, что в офисе к моменту их прихода уже никого из сотрудников не было, а оборудование было отключено.

"Мы имели заранее информацию, что они идут на наше представительство. Мы всех эвакуировали заранее, а пришедшие мародёрствовали. Они уничтожили всё спутниковое оборудование, оборудование продакшн-хауса, производства телерадиопрограмм", - сказал Батыршин.

В настоящее время инженеры МТРК настраивают резервный узел передачи информации из Алматы и резервный узел вещания каналов "Мир" и "Мир24". Вещание на территории Казахстана продолжается, так как главный офис находится в Нур-Султане, сказал он. "Мы сейчас на всякий случай строим резервную линию вещания на этот регион. Телеканал "Мир" находится в первом национальном мультиплексе телеканалов Казахстана, телеканал "Мир 24" - во втором мультиплексе телеканалов, - вещание обоих телеканалов в стране продолжается", - сообщил Батыршин.

Ранее пресс-служба МТРК "Мир" сообщила о разгроме своего офиса в Алматы. "Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании "Мир" своевременно эвакуированы и находятся в безопасности", - отмечалось в сообщении.

На сайте телеканала сказано, что соглашение о создании МТРК "Мир" было подписано в Бишкеке 9 октября 1992 года, инициатором выступил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, которого поддержали главы Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Узбекистана. Вскоре к ним присоединились руководители Азербайджана и Грузии. В структуру МТРК "Мир" входят 12 филиалов и представительств в 9 странах.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в столице страны Нур-Султане, городе республиканского значения Алматы, а также в Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

Позже в среду Токаев сообщил, что возглавил Совет безопасности. Ранее этот пост занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СНГ, ТЕЛЕКОМПАНИЯ, УЩЕРБ


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