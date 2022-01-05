Заявление Токаева о председательстве в СБ Казахстана вызывает вопросы с правовой точки зрения - российский эксперт

Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что он возглавил Совбез страны, вызывает вопросы с правовой точки зрения, является сильным наступлением на позиции первого президента Нурсултана Назарбаева, считает генеральный директор Международного института политической экспертизы, специалист по постсоветским странам Евгений Минченко.

«Что касается председательства Токаева в Совете безопасности Казахстана, то здесь не все так просто, поскольку ранее был принят закон, согласно которому Назарбаев является пожизненным главой Совбеза республики. Поэтому непонятно, какова правовая составляющая этого решения по отстранению Назарбаева от этой позиции. В целом, окончательные выводы делать рано с учётом весьма подвижной политической ситуации в Казахстане», - сказал Минченко в среду «Интерфаксу».

Вместе с тем, отставки ряда ключевых фигур и высокопоставленных чиновников из ближайшего окружения Назарбаева, безусловно, являются очень сильным наступлением на позиции первого президента Казахстана, считает аналитик.

«Пока мы что видим? Ушли несколько чиновников, связанных с Назарбаевым. Это премьер-министр Аскар Мамин, уволен также первый заместитель руководителя Комитета национальной безопасности Самат Абиш, племянник Назарбаева. Его ранее упоминали в числе наиболее вероятных преемников первого президента. Люди Токаева пока заняли посты исполняющих обязанности главы правительства, госсекретаря. Поэтому интересно, какие кадровые решения последуют в дальнейшем», - сказал собеседник агентства.

Что касается протестов, на фоне которых были приняты кадровые решения, то здесь есть ряд сложностей, отмечает эксперт. «Непонятно, с кем разговаривать, кто эти протесты возглавляет, какие требования у протестующих. Появляются некие анонимные заявления, а кто автор? И насколько эти требования разделяются участниками массовых протестов? И кто составляет основу этих протестующих? Токаев сказал, что есть некие заговорщики, которые финансово мотивированы, но больше ничего не известно. Нет информации, кто за ними стоит - внутри Казахстана или за пределами страны», - сказал Минченко.

«Вопросов пока больше, чем ответов. Поэтому следует дождаться завершения всего этого процесса кадровых изменений, рассуждать, кто выиграл, а кто проиграл, пока преждевременно. Но интересно следующее: в провоцировании кризиса обвиняются структуры, которые управляются людьми, близкими к Назарбаеву», - сказал он.