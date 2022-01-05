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СНГ 05.01.2022 19:21

Протестующие заняли аэропорт Алматы, его работа прекращена

Работа аэропорта Алматы парализована протестующими, он прекратил функционировать, сообщил информационный портал Orda.kz.

"Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", - сообщил портал Orda.kz со ссылкой на блогера Алишера Еликбаева.

По данным портала, Еликбаев находится в гостинице возле аэропорта, он должен был вылететь в полночь.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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