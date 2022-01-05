Протестующие заняли аэропорт Алматы, его работа прекращена

Работа аэропорта Алматы парализована протестующими, он прекратил функционировать, сообщил информационный портал Orda.kz.

"Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", - сообщил портал Orda.kz со ссылкой на блогера Алишера Еликбаева.

По данным портала, Еликбаев находится в гостинице возле аэропорта, он должен был вылететь в полночь.