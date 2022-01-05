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Дальнее зарубежье 05.01.2022 19:57

Chrysler намерен стать полностью электрическим брендом к 2028 году

Американский автомобильный бренд Chrysler, входящий в концерн Stellantis, планирует выпустить первый электромобиль в 2025 году и сделать всю линейку выпускаемых машин электрической к 2028 году.

В среду Chrysler представила концептуальный электрический кроссовер Airflow на проходящей в Лас-Вегасе международной выставке потребительской электроники, робототехники и мобильных технологий CES 2022.

В Airflow собраны все новейшие технологии Stellantis, включая передовую систему управления движением, позволяющую водителю полностью отвлекаться от вождения при определенных обстоятельствах, а также технологии персонализации вождения и подключаемые интерфейсы.

«Концепция Airflow показывает будущее направление развития бренда Chrysler, - заявила CEO бренда Кристин Фьюэлл. - Stellantis трансформирует бизнес в сторону более «чистых» технологий и подключаемых интерфейсов, и Chrysler здесь будет в первых рядах».

По словам Фьюэлл, к 2028 году Chrysler рассчитывает иметь две-три модели электромобилей, включая минивэн.

Акции Stellantis подорожали на 3,1% на торгах в среду. За последние три месяца их стоимость выросла на 14,3%.

Служба финансово-экономической информации

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Тэги: США, CHRYSLER, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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