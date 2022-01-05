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Социум 05.01.2022 19:38

AZAL отменяет рейсы в Алматы

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в среду сообщило об отмене рейсов в Алматы (Казахстан).

«AZAL отменяет рейсы в Алматы. Такое решение было принято в связи с событиями в Казахстане», - говорится в сообщении пресс-службы национального авиаперевозчика Азербайджана.

В авиакомпании отметили, что всем пассажирам, которые приобрели билеты по маршруту Баку-Алматы и обратно, будет произведен полный возврат затраченной суммы либо предложено бесплатное перебронирование.

«Рейсы по маршруту Баку-Алматы выполнялись авиакомпанией по пятницам, а рейс Алматы-Баку - по субботам», - подчеркивает авиакомпания.

Р.Керимов

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Тэги: ТРАНСПОРТ, АЛМАТЫ, РЕЙСЫ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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