ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в среду сообщило об отмене рейсов в Алматы (Казахстан).
«AZAL отменяет рейсы в Алматы. Такое решение было принято в связи с событиями в Казахстане», - говорится в сообщении пресс-службы национального авиаперевозчика Азербайджана.
В авиакомпании отметили, что всем пассажирам, которые приобрели билеты по маршруту Баку-Алматы и обратно, будет произведен полный возврат затраченной суммы либо предложено бесплатное перебронирование.
«Рейсы по маршруту Баку-Алматы выполнялись авиакомпанией по пятницам, а рейс Алматы-Баку - по субботам», - подчеркивает авиакомпания.
Р.Керимов
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