РФ не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, куда может расширяться ЕС - глава МИД Украины

Москва не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, куда и как может расширяться ЕС, и какой характер отношений будет между Украиной и ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина и ЕС едины в том, что Россия не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, куда, как, когда может расширяться ЕС и какой характер отношений будет между Украиной и ЕС. Это отношения исключительно Киева и Брюсселя, и Москва не имеет в этом никакого права голоса», - сказал Кулеба журналистам в Луганской области в среду.