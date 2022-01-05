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Дальнее зарубежье 05.01.2022 20:35

РФ не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, куда может расширяться ЕС - глава МИД Украины

Москва не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, куда и как может расширяться ЕС, и какой характер отношений будет между Украиной и ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина и ЕС едины в том, что Россия не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, куда, как, когда может расширяться ЕС и какой характер отношений будет между Украиной и ЕС. Это отношения исключительно Киева и Брюсселя, и Москва не имеет в этом никакого права голоса», - сказал Кулеба журналистам в Луганской области в среду.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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