Нефть дорожает после публикации данных о запасах в США, цена Brent выше $81 за баррель

Цены на нефть растут после публикации данных о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 мск составляет $81,07 за баррель, что на $1,07 (1,34%) выше цены на закрытие рынка во вторник.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,89 (1,16%), до $77,88 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,14 млн баррелей - до 417,85 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад министерства энергетики страны.
Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 2,6 млн баррелей.
Товарные запасы бензина выросли на 10,13 млн баррелей и составили 232,79 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 4,42 млн баррелей, до 126,85 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,65 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,75 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.
Производство нефти в США на прошлой неделе осталось на уровне 11 млн баррелей в сутки.
Как сообщалось, министры государств ОПЕК+ по итогам состоявшейся 4 января встречи приняли решение придерживаться принятого ранее плана увеличения добычи в феврале, несмотря на прогнозы профицита на рынке и распространение нового штамма COVID-19 "омикрон". Таким образом, ОПЕК+ в феврале вновь увеличит добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.
Служба энергетической информации
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