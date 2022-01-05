Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоится 14 января в Москве - МИД Армении

Спецпредставители Армении и Турции проведут первую встречу для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами в Москве 14 января, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоится 14 января в Москве», - написал Унанян на своей странице в фейсбуке.

Ранее Армения и Турция назначили спецпредставителей по нормализации отношений между странами. Спецпредставителем от Армении стал заместитель председателя Национального Собрания Рубен Рубинян. Спецпредставителем от Турции - бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.