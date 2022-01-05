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Регион 05.01.2022 21:27

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоится 14 января в Москве - МИД Армении

Спецпредставители Армении и Турции проведут первую встречу для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами в Москве 14 января, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоится 14 января в Москве», - написал Унанян на своей странице в фейсбуке.

Ранее Армения и Турция назначили спецпредставителей по нормализации отношений между странами. Спецпредставителем от Армении стал заместитель председателя Национального Собрания Рубен Рубинян. Спецпредставителем от Турции - бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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