Двое азербайджанских военных получили легкие ранения в результате аварии

Двое азербайджанских военных получили легкие ранения в результате произошедшей в среду аварии, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны Азербайджана.
«Сегодня в 17:40 в результате потери управления военным автомобилем легкие ранения получили военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Абдуллаев Джейхун Гусейн оглу и солдат Гасанзаде Сулейман Али оглу, никакой угрозы их жизни нет», - подчеркивается в информации.
В то же время в ведомстве опровергли распространенную в социальных сетях информацию о ранении группы азербайджанских военнослужащих при сходе снежной лавины.
«Эта информация не соответствует действительности», - отметили в Минобороны Азербайджана.
Р.Керимов
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