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СНГ 05.01.2022 21:57

Режим ЧП введен на всей территории Казахстана - гостелеканал

Режим чрезвычайного положения введен на две недели на всей территории Казахстана, сообщил в среду государственный телеканал «Хабар 24».

По данным телеканала, ограничения будут действовать до 19 января на территории всей страны.

«Они введены в связи с обострением ситуации, для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка», - сообщил телеканал.

Ранее президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматы, Нур-Султане, Мангистауской и Алматинской областях.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности республики, который ранее возглавлял бывший глава государства Нурсултан Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЧП, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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