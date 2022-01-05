Кризис в Казахстане случился из-за ошибок властей, считает глава комитета Госдумы РФ Калашников

Обострение ситуации в Казахстане стало следствием ошибок руководства страны, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
«Данная ситуация стала следствием ряда ошибок руководство Казахстана. Я не сомневаюсь в этом. Совершенно очевидно, что нельзя было повышать цены до такого уровня», - сказал Калашников «Интерфаксу» в среду.
Вместе с тем, он выразил уверенность, что «это можно исправить, если президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с правительством проявят не просто твёрдость, но кроме того, ещё и примут какие-то исчерпывающие меры, возьмут в целом под контроль экономическую ситуацию, урегулируют цены в интересах людей».
«Сейчас они должны действовать в этом ключе: людей успокоить, решить ряд вопросов, тем более, Казахстан - богатая страна», - отметил глава комитета.
Также, он считает, что «в данной ситуации, конечно, нужно обуздать аппетиты олигархов, которые там прячутся в том числе и за некоторыми политиками».
Кроме того, «обещание Токаева действовать максимально жёстко, пойдёт на пользу урегулированию ситуации», - сказал Калашников.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности республики, который ранее возглавлял бывший глава государства Нурсултан Назарбаев. «Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко», - сказал Токаев, его обращение транслировал государственный телеканал «Хабар 24».
Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.
Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.
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