Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9191 RUR   0.0225 GBR   2.2995 TRY   0.1263

Цена на нефть

04.01 $/bbl +/- WTI 76.99 +0.91 Brent 80.00 +1.02

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.01.2022 22:25

Каждый 15-й житель Англии болел коронавирусом на прошлой неделе - СМИ

Коронавирусом COVID-19 на прошлой неделе болел каждый 15-й житель Англии, то есть, около 3,2 млн человек, сообщают в среду британские СМИ со ссылкой на данные Национального управления статистики.

В Лондоне этот показатель оказался ещё хуже: коронавирус, как считается, был у каждого десятого горожанина.

В Шотландии и Уэльсе COVID-19 наблюдался у каждого 20-го, а в Северной Ирландии - у каждого 25-го.

Великобритания в последние недели столкнулась с очередной волной коронавирусной инфекции. Она вызвана, в частности, штаммом «омикрон»: считается, что он быстро распространяется, однако, как правило, переносится легче, чем предыдущие варианты COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРАЗДНИКИ


Похожие новости


Каждый 25-й житель Англии за неделю заразился коронавирусом - статистика В Великобритании зафиксировали самое большое с марта число летальных случаев от COVID-19 На британском авианосце Queen Elizabeth зафиксировали вспышку коронавируса Джонсон объявил о готовящемся с 19 июля снятии антикоронавирусных ограничений в Великобритании В Великобритании зафиксировали за сутки свыше 27,3 тыс. заболевших COVID-19 В Великобритании выявили самый высокий с начала апреля прирост новых случаев COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]