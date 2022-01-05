Каждый 15-й житель Англии болел коронавирусом на прошлой неделе - СМИ

Коронавирусом COVID-19 на прошлой неделе болел каждый 15-й житель Англии, то есть, около 3,2 млн человек, сообщают в среду британские СМИ со ссылкой на данные Национального управления статистики.

В Лондоне этот показатель оказался ещё хуже: коронавирус, как считается, был у каждого десятого горожанина.

В Шотландии и Уэльсе COVID-19 наблюдался у каждого 20-го, а в Северной Ирландии - у каждого 25-го.

Великобритания в последние недели столкнулась с очередной волной коронавирусной инфекции. Она вызвана, в частности, штаммом «омикрон»: считается, что он быстро распространяется, однако, как правило, переносится легче, чем предыдущие варианты COVID-19.