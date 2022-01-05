В Белом доме заверяют, что не имеют отношения к беспорядкам в Казахстане

Утверждения о том, что США стоят за беспорядками в Казахстане не соответствуют действительности, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

«Циркулируют безумные российские утверждения о том, что за этим стоит мы. Хотела бы воспользоваться случаем и заявить, что это - неправда. Это явно - один из приемов по дезинформации, применяемых Россией», - сказала она на брифинге в Вашингтоне.