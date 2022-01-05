Восемь полицейских и военнослужащих Нацгвардии погибли во время протестов в Казахстане

В ходе беспорядков в Казахстане 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, восемь человек погибли, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел республики.

«В ряде регионов страны сегодня продолжились беспорядки, вандализм, организованные провокаторами и хулиганствующими элементами. Атака шла с применением камней, арматуры, бит, зажигательной смеси. Нападению были подвергнуты ряд объектов госуправления, жизнеобеспечения, торговли, общепита и банковских услуг, а также спецавтотранспорт здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан», - цитирует портал Tengrinews.kz сообщение пресс-службы.

По данным МВД, зафиксированы случаи воспрепятствования госпитализации раненных.

«От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения - правоохранителей, медиков, простых жителей, в том числе 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, погибли восемь», - сообщили в МВД.

В настоящее время, по данным ведомства, органы внутренних дел принимают все необходимые меры для недопущения эскалации ситуации.

"Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших законов, привлекаются к уголовной и административной ответственности. МВД призывает жителей не поддаваться на провокации и предупреждает об ответственности за противоправные действия", - добавили в министерстве.