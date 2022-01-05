США продолжат оказывать военную помощь Украине в ближайшие месяцы и недели - Блинкен

Администрация Соединенных Штатов планирует в ближайшие месяцы и недели продолжить оказание военной помощи Украине, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. «Это произойдет в ближайшие месяцы и недели», - заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне. Блинкен отметил, что речь идет исключительно о поставках, которые «помогут Украине защищаться».

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