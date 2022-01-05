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Дальнее зарубежье 05.01.2022 22:50

США продолжат оказывать военную помощь Украине в ближайшие месяцы и недели - Блинкен

Администрация Соединенных Штатов планирует в ближайшие месяцы и недели продолжить оказание военной помощи Украине, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Это произойдет в ближайшие месяцы и недели», - заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Блинкен отметил, что речь идет исключительно о поставках, которые «помогут Украине защищаться».

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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