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СНГ 05.01.2022 23:00

Президент Казахстана обратился к главам государств ОДКБ за помощью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью.

«Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», - сказал Токаев, его обращение транслировал гостелеканал «Хабар 24».

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОДКБ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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