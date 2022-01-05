Президент Казахстана обратился к главам государств ОДКБ за помощью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью.

«Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», - сказал Токаев, его обращение транслировал гостелеканал «Хабар 24».