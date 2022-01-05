Президент Казахстана: террористические банды захватили аэропорт Алматы, где находятся в том числе иностранные самолеты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что террористические банды захватили аэропорт Алматы, где находятся в том числе иностранные самолеты.
«Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности в Алматы захвачен аэропорт, пять самолетов, включая иностранные самолеты. Алматы подверглась нападению, разрушению, вандализму», - сказал Токаев, его обращение транслировал гостелеканал «Хабар 24».
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