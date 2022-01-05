Упорный бой террористических банд с десантниками идет под Алматы - Токаев

Под Алматы идет бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями Минобороны Казахстана, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. "Террористические банды ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идёт бой под Алматы с воздушно-десантным подразделением Минобороны Казахстана", - сказал Токаев на совещании, которое было показано в эфире госканалов. По оценке президента, идет "упорный бой".

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