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Регион 05.01.2022 23:15

Упорный бой террористических банд с десантниками идет под Алматы - Токаев

Под Алматы идет бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями Минобороны Казахстана, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

"Террористические банды ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идёт бой под Алматы с воздушно-десантным подразделением Минобороны Казахстана", - сказал Токаев на совещании, которое было показано в эфире госканалов.

По оценке президента, идет "упорный бой".

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Тэги: АЛМАТЫ, ДЕСАНТНИКИ, БОЕСТОЛКНОВЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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