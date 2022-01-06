Граждан Киргизии через КПП эвакуируют из Казахстана

Министерство иностранных дел Киргизии занимается эвакуацией соотечественников из Казахстана, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"В рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам, МИД занимается эвакуацией граждан Киргизии через контрольно-пропускные пункты киргизско-казахстанской государственной границы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, киргизско-казахстанские контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. В случае необходимости граждане Киргизии, желающие вернуться на Родину, могут беспрепятственно пересечь казахстанско-киргизскую государственную границу.

"В связи с последними событиями в Казахстане МИД Киргизии призывает соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания", - отметили в пресс-службе.

Накануне было принято решение об отмене требования обязательного предъявления ПЦР тестов для всех пересекающих киргизско-казахскую границу граждан Киргизии и иностранцев.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство.

Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие в преодолении террористической угрозы.

В стране введен режим чрезвычайного положения.