Граждан Киргизии через КПП эвакуируют из Казахстана

Министерство иностранных дел Киргизии занимается эвакуацией соотечественников из Казахстана, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
"В рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам, МИД занимается эвакуацией граждан Киргизии через контрольно-пропускные пункты киргизско-казахстанской государственной границы", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, киргизско-казахстанские контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. В случае необходимости граждане Киргизии, желающие вернуться на Родину, могут беспрепятственно пересечь казахстанско-киргизскую государственную границу.
"В связи с последними событиями в Казахстане МИД Киргизии призывает соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания", - отметили в пресс-службе.
Накануне было принято решение об отмене требования обязательного предъявления ПЦР тестов для всех пересекающих киргизско-казахскую границу граждан Киргизии и иностранцев.
Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство.
Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие в преодолении террористической угрозы.
В стране введен режим чрезвычайного положения.
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