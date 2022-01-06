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Бизнес и законодательство 06.01.2022 13:32

Золотовалютные резервы Белоруссии в 2021г выросли на 13%

Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 января 2022 года составили $8,425 млрд, увеличившись за минувший год на 12,8% ($956,5 млн), говорится в сообщении пресс-службы Национального банка страны (НББ).

За декабрь ЗВР снизились на 0,5% ($44,1 млн) после уменьшения в ноябре на 0,9% ($80,7 млн).

"Росту уровня золотовалютных резервов в 2021 году способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", распределение специальных прав заимствования Международного валютного фонда, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин", - поясняется в сообщении НББ.

Кроме того, росту ЗВР способствовало размещение Минфином на внутреннем рынке валютных облигаций, привлечение внешних государственных займов и рост стоимости монетарного золота.

По данным Нацбанка, Белоруссия в прошлом году погасила внешние и внутренние обязательства в инвалюте на $3,1 млрд, в том числе в декабре - $220 млн.

Как сообщалось, в августе в Белоруссию поступили средства на $925 млн в рамках глобального распределения SDR МВФ.

В соответствии с целевым прогнозом на 2021 год, НББ ожидал снижения ЗВР до $6 млрд к концу года.

В 2020 году золотовалютные резервы Белоруссии упали на 20,5% - до $7,47 млрд после роста на 31,2% в 2019 году.

Планируется, что с учетом исполнения внешних и внутренних обязательств в инвалюте, ЗВР Белоруссии к концу 2022 года составят не менее $7 млрд.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЗВР, РОСТ


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