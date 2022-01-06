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СНГ 06.01.2022 14:04

В Белоруссии сделали аудиоверсию проекта обновленной Конституции

Аудиоверсию вынесенной на обсуждение обновленной Конституции создали сотрудники Первого национального канала Белорусского радио, сообщили в четверг в министерстве информации республики.

"Для того чтобы как можно больше граждан Беларуси могли познакомиться с проектом обновленной Конституции, было принято решение сделать его аудиоверсию. Такой шаг позволит слабовидящим белорусам принять активное участие в обсуждении Основного закона страны", - отметили в Мининформе.

Чтобы прочитать все 49 страниц текста, ведущим понадобилось два часа. В проекте - 148 статей. Все изменения начинаются с преамбулы, проинформировали в министерстве.

Как сообщалось, во время Всебелорусского народного собрания президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение 2021 года будет подготовлен проект новой Конституции республики.

В середине марта Лукашенко подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение.

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. В состав комиссии вошли 36 человек во главе с председателем Конституционного суда заслуженным юристом Белоруссии Петром Миклашевичем.

Проект обновленной Конституции был опубликован 27 декабря.

Сообщалось, что конституционный референдум пройдет в Белоруссии до конца февраля 2022 года.

Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому страна станет парламентской республикой.

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