Узбекистан сохраняет планы IPO Узбекнефтегаза и Узтрансгаза до 2024 г

Планы первичного размещения акций на местном и международных рынках (IPO) "Узбекнефтегаза" и "Узтрансгаза" до 2024 года сохраняются, несмотря на такие внешние факторы, как пандемия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства энергетики Узбекистана.
В настоящее время АО "Узбекнефтегаз" при координации финансового консультанта Rothschild & Cie ведет подготовительные работы по IPO, уточнили в ведомстве. Также привлечены международные консультанты, в том числе по аудиторской оценке готовности к IPO (EY), юридическому сопровождению (White & Case), внедрению корпоративного управления (PwC), добавили в министерстве.
"При этом консалтинговая компания BCG разрабатывает среднесрочную и долгосрочную стратегию АО "Узбекнефтегаз", - отметили в пресс-службе Минэнерго.
В профильном ведомстве напомнили, что в ноябре 2021 года АО "Узбекнефтегаз" впервые в своей истории разместило на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на $700,0 млн сроком на 7 лет. "Международные облигации компании распределены между более чем 120 инвесторами из Великобритании, США, Германии, стран Азии. Важно отметить, что во время проведения переговоров по размещению евробондов международными инвесторами, такими как JPMorgan (США), Credit Suisse (Швейцария), Газпромбанк (Россия), Societe Generale (Франция) и другими, неоднократно были подняты вопросы о планах АО "Узбекнефтегаз" по выходу на IPO в части сроков и размера выпуска. Это, в свою очередь, даёт основание полагать наличие большого интереса к акциям компании на международных рынках", - подчеркнули в Минэнерго.
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