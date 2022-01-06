Главы Узбекистана и Таджикистана обсудили обстановку в Казахстане

Президенты Узбекистана Шавкат Миирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили в четверг по телефону актуальную повестку узбекско-таджикских отношений, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе, в том числе о складывающейся обстановке в Казахстане.

"В ходе беседы главы государств обсудили актуальную повестку узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе, в том числе о складывающейся обстановке в соседнем Казахстане", - сообщает пресс-службы главы Узбекистана в четверг.

В сообщении также отмечается, что лидеры двух стран призвали вовлеченные стороны в Казахстане к сдержанности и мирному решению возникших вопросов.

"Главы государств выразили готовность и впредь направить совместные усилия для развития всестороннего сотрудничества в обеспечении мира, стабильности и безопасности в регионе", - добавили в пресс-службе.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство.

Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие в преодолении террористической угрозы.

В стране введен режим чрезвычайного положения.

В четверг в секретариате ОДКБ заявили, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы. В состав сил вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.