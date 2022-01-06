Цена за 50 кг муки в Азербайджане сформировалась на уровне почти 36 манат – Служба

С учетом цен на импорт зерна и расходов на его переработку в Азербайджане максимальная оптовая цена за 50 кг мешка муки на сегодня сформировалась в размере 35,9 манат ($21,12 по текущему курсу), сообщает Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики.
Служба отмечает, что таким образом розничная цена одной буханки хлеба весом 0,5 кг составляет 50 гяпик, 0,65 кг – 65 гяпик.
«В настоящее время, антимонопольная служба продолжает мероприятия по контролю за соблюдением ценообразования на внутреннем рынке. Мониторинг первых дней показал, что оптовая цена за 50 кг муки варьирует в пределах 35,4-35,9 манат», - говорится в сообщении Службы.
Б.Рустамбеков
Посол Азербайджана в Пакистане обсудил укрепление экономических связей между Баку и Исламабадом
Байрамов и Чавушоглу обсудили текущую ситуацию в Казахстане
В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г обезврежено свыше 15,2 тыс. мин и около 13,2 тыс. неразорвавшихся снарядов - ANAMA
Цены на уран резко подскочили на фоне массовых протестов в Казахстане
Узбекистан сохраняет планы IPO Узбекнефтегаза и Узтрансгаза до 2024 г
Все объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Казахстане работают в штатном режиме
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону Совет Россия-НАТО, Казахстан
Главы Узбекистана и Таджикистана обсудили обстановку в Казахстане
Мародеры в Алматы напали на офисы пяти телеканалов, есть пострадавший
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены Премией NETTY-2021
Лица AccessBank: Кёнюль Курбанова, Глава филиала «Бакиханов»: «Такие назначения служат очень хорошей мотивацией для сотрудников»
В преддверии Нового года Фонд «Nargis» и Банк Республика оказали поддержку малообеспеченным семьям!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров