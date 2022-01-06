Цена за 50 кг муки в Азербайджане сформировалась на уровне почти 36 манат – Служба

С учетом цен на импорт зерна и расходов на его переработку в Азербайджане максимальная оптовая цена за 50 кг мешка муки на сегодня сформировалась в размере 35,9 манат ($21,12 по текущему курсу), сообщает Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики.

Служба отмечает, что таким образом розничная цена одной буханки хлеба весом 0,5 кг составляет 50 гяпик, 0,65 кг – 65 гяпик.

«В настоящее время, антимонопольная служба продолжает мероприятия по контролю за соблюдением ценообразования на внутреннем рынке. Мониторинг первых дней показал, что оптовая цена за 50 кг муки варьирует в пределах 35,4-35,9 манат», - говорится в сообщении Службы.

Б.Рустамбеков