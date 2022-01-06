Власти Казахстана имеют возможности для восстановления порядка в стране - Организация тюркских государств

Страны-участницы Организации тюркских государств заявляют, что власти Казахстана имеют возможности для восстановления порядка и спокойствия в стране, организация также готова оказать необходимую поддержку Казахстану.
«Мы подчеркиваем важность мира и стабильности в Казахстане, и выражаем нашу твердую солидарность с нашей страной-членом Казахстаном. Мы полагаемся на здравый смысл братского казахского народа и его желание вернуться к нормальной жизни. Мы считаем, что у казахстанских властей есть возможности для мирной деэскалации и восстановления порядка и спокойствия. Мы заявляем, что готовы оказать правительству и народу Казахстана любую поддержку, в которой они могут нуждаться», - говорится в заявлении организации.
Организация тюркских Государств была создана 3 октября 2009 года под названием Тюркский совет. 12 ноября 2021 года саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в городе Стамбул Тюркский Совет был переименован в Организацию тюркских государств.
Членами организации являются Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Статус наблюдателя в организации имеют Венгрия и Туркменистан.
Н.Аббасова
Посол Азербайджана в Пакистане обсудил укрепление экономических связей между Баку и Исламабадом
Байрамов и Чавушоглу обсудили текущую ситуацию в Казахстане
В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г обезврежено свыше 15,2 тыс. мин и около 13,2 тыс. неразорвавшихся снарядов - ANAMA
Цены на уран резко подскочили на фоне массовых протестов в Казахстане
Узбекистан сохраняет планы IPO Узбекнефтегаза и Узтрансгаза до 2024 г
Все объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Казахстане работают в штатном режиме
Цена за 50 кг муки в Азербайджане сформировалась на уровне почти 36 манат – Служба
Президент Алиев ознакомился с новым зданием мечети «Ханым Фатимейи Захра» в Баку
Азербайджан не ранее 2023г сможет вернуться к допандемийным показателям турпотока – глава ГАТ
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены Премией NETTY-2021
Лица AccessBank: Кёнюль Курбанова, Глава филиала «Бакиханов»: «Такие назначения служат очень хорошей мотивацией для сотрудников»
В преддверии Нового года Фонд «Nargis» и Банк Республика оказали поддержку малообеспеченным семьям!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров