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Регион 06.01.2022 13:28

Власти Казахстана имеют возможности для восстановления порядка в стране - Организация тюркских государств

Страны-участницы Организации тюркских государств заявляют, что власти Казахстана имеют возможности для восстановления порядка и спокойствия в стране, организация также готова оказать необходимую поддержку Казахстану.

«Мы подчеркиваем важность мира и стабильности в Казахстане, и выражаем нашу твердую солидарность с нашей страной-членом Казахстаном. Мы полагаемся на здравый смысл братского казахского народа и его желание вернуться к нормальной жизни. Мы считаем, что у казахстанских властей есть возможности для мирной деэскалации и восстановления порядка и спокойствия. Мы заявляем, что готовы оказать правительству и народу Казахстана любую поддержку, в которой они могут нуждаться», - говорится в заявлении организации.

Организация тюркских Государств была создана 3 октября 2009 года под названием Тюркский совет. 12 ноября 2021 года саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в городе Стамбул Тюркский Совет был переименован в Организацию тюркских государств.

Членами организации являются Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Статус наблюдателя в организации имеют Венгрия и Туркменистан.

Н.Аббасова

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Тэги: ОРГАНИЗАЦИЯ, КАЗАХСТАН, ПОДДЕРЖКА

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