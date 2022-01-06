Решение всех возникших вопросов в Казахстане должно идти в конституционно-правовом поле - МИД Туркменистана

В Ашхабаде с озабоченностью следят за событиями, происходящими в последние дни в Казахстане, сообщает МИД Туркменистана.
"Исходя из многовековых уз дружбы и братства, добрососедских связей и отношений стратегического партнерства, искренне заинтересованы в скорейшей нормализации обстановки в стране, в дальнейшем стабильном общественно-политическом и социально-экономическом развитии Казахстана", - говорится в сообщении.
"Выражаем твердую уверенность, что такие качества как мудрость, дальновидность, глубокое уважение к обычаям и традициям предков, толерантность, всегда присущие древнему казахскому народу, будут служить прочной основой для решения всех возникших вопросов в конституционно-правовом поле и в соответствии с международными нормами и правилами", - отмечается в сообщении пресс-службы МИД Туркменистана.
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