Россия перебрасывает в Казахстан боевую технику ВДВ, соответствующие кадры показал официальный телеканал "Звезда".
На кадрах, опубликованных каналами в телеграме, продемонстрированы четыре боевых машины десанта. Как сообщает телеканал, колонна направляется в аэропорт для погрузки и отправки в Казахстан.
Ранее сообщалось, что Россия направит в Казахстан подразделения ВДВ в качестве миротворцев. Миротворцы Организации договора о коллективной безопасности возьмут под охрану стратегические объекты на территории страны.
Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.
Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.
5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны ввели чрезвычайное положение.
Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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