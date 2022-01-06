Air Astana отменила все рейсы до 7 января из-за отсутствия интернета

Все рейсы Air Astana отменены до 7 января из-за отсутствия интернета, сообщил в четверг официальный представитель компании Тлек Набижанулы. "До 7 января 14:00 в связи с отсутствием интернета, который необходим для проведения инженерных проверок и записи при подготовке самолетов к полетам", - сказал Набижанулы в эфире гостелеканала "Хабар 24".

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