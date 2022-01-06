Мародеры в Алматы напали на офисы пяти телеканалов, есть пострадавший

Мародеры в Алматы напали на офисы пяти телеканалов, сообщил в четверг гостелеканал "Хабар 24". "Мародеры напали на офисы пяти телеканалов в Алматы", - сообщил телеканал. По его данным, нападению подверглись здания каналов МИР, Казахстан, Хабар, Евразия и КТК. "Во время нападения пострадал один сотрудник телеканала Казахстан", - отмечается в информации.

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