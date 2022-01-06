Все объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Казахстане работают в штатном режиме

Все объекты Каспийского трубопроводного консорциума - АО "КТК-К" в условиях введения режима ЧП на территории Казахстана работают без происшествий, в штатном режиме, говорится в сообщении КТК.
В Казахстане на территории Атырауской области расположены 4 производственных объекта АО "Каспийский трубопроводный консорциум": НПС Тенгиз, НПС Атырау, НПС Исатай, НПС Курмангазы.
Указом президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева на территории Атырауской области введен режим чрезвычайного положения на период с 20 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года. Режим ЧП введен в соответствии с положениями Конституции Казахстан в целях обеспечения безопасности населения, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан.
Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, которая позволила увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год.
КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. В систему поступает сырье таких месторождений, как Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.
Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти"24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
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