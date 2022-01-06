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Регион 06.01.2022 14:23

Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону Совет Россия-НАТО, Казахстан

Главы МИД Турции и РФ Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили в ходе телефонного разговора события в Казахстане и предстоящее позже в январе заседание Совета Россия-НАТО, передают в четверг турецкие СМИ.

По их информации, министры также обменялись мнениями по двусторонним отношениям, событиям на Кавказе, а также в Боснии и Герцеговине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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