Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону Совет Россия-НАТО, Казахстан

Главы МИД Турции и РФ Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили в ходе телефонного разговора события в Казахстане и предстоящее позже в январе заседание Совета Россия-НАТО, передают в четверг турецкие СМИ.

По их информации, министры также обменялись мнениями по двусторонним отношениям, событиям на Кавказе, а также в Боснии и Герцеговине.