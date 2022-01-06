Цены на уран резко подскочили на фоне массовых протестов в Казахстане

Цены на уран резко выросли на фоне массовых протестов в Казахстане, являющемся крупнейшим в мире производителем урана, сообщает агентство Bloomberg.
Спотовая цена концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) в среду подскочила почти на 8%, до $45,25 за фунт, свидетельствуют данные консалтинговой компании UxC.
На долю Казахстана приходится более 40% мирового производства урана.
Сложившаяся в стране ситуация, учитывая ее роль как крупнейшего мирового поставщика урана, оказывает такое же влияние на рынок, какое оказали бы проблемы в Саудовской Аравии на стоимость нефти, отмечает президент UxC Джонатан Хинц.
"Даже если прямо сейчас нехватки предложения не будет, трейдеры учитывают в котировках возможность того, что сложившаяся ситуация приведет к дефициту урана", - сказал Хинц.
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