Цены на уран резко подскочили на фоне массовых протестов в Казахстане

Цены на уран резко выросли на фоне массовых протестов в Казахстане, являющемся крупнейшим в мире производителем урана, сообщает агентство Bloomberg.

Спотовая цена концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) в среду подскочила почти на 8%, до $45,25 за фунт, свидетельствуют данные консалтинговой компании UxC.

На долю Казахстана приходится более 40% мирового производства урана.

Сложившаяся в стране ситуация, учитывая ее роль как крупнейшего мирового поставщика урана, оказывает такое же влияние на рынок, какое оказали бы проблемы в Саудовской Аравии на стоимость нефти, отмечает президент UxC Джонатан Хинц.

"Даже если прямо сейчас нехватки предложения не будет, трейдеры учитывают в котировках возможность того, что сложившаяся ситуация приведет к дефициту урана", - сказал Хинц.