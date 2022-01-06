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Дальнее зарубежье 06.01.2022 18:45

ЕС перевыполнил свое обещание снабдить вакцинами от коронавируса страны с низким и средним доходом - глава ЕК

Европейский союз на сегодняшний день является крупнейшим донором безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, заявила в четверг председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы обещали передать в дар 250 млн доз странам с низким и средним уровнем дохода к концу 2021 года. А на самом деле мы распределили 380 млн доз, в основном через (инициативу глобального доступа к вакцинам против COVID-19) COVAX. Более 255 млн этих доз уже доставлены в страны-получатели", - сообщила глава ЕК в видеообращении.

Она сказала, что ЕС намерен сделать больше, пообещав распределить к середине 2022 года 700 млн доз.

Фон дер Ляйен подчеркнула активизацию усилий Евросоюза в поддержку Африки, где показатели вакцинации ниже, чем в других частях мира.

Это важно, пояснила председатель Еврокомиссии, потому что контролировать глобальную пандемию можно, только борясь с ней повсюду в мире.

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Тэги: ЕС, МИР, ВАКЦИНЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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