Французы за прошлый год сделали почти 170 млн тестов на COVID-19, 8,3 млн из них - перед Новым годом

Жители Франции за 2021 год сделали более 168 млн тестов на коронавирус COVID-19, причем особенно активно - перед Новым годом, пишет в четверг газета "Фигаро" со ссылкой на данным Минздрава.

Так, в промежуток с 27 декабря по 2 января медики обработали примерно 8,3 млн тестов.

Повышенный интерес к тестам жители Франции стали проявлять еще до 27 декабря. В целом, за последние 15 дней прошлого года в стране сделали свыше 11% всех тестов, зафиксированных в 2021 году.

"Фигаро" делает из этого вывод, что французы прислушались к призывам властей проверить себя на коронавирус перед рождественскими и новогодними праздниками.

Апогей тестирования наступил 31 декабря, когда медики зафиксировали 1,88 млн тестов на COVID-19.

Результатом столь интенсивного тестирования стало выявление в стране рекордно высокого количества случаев заражения коронавирусом. Так, еще до Нового года во Франции этот суточный показатель стал превышать отметку в 200 тыс. А в среду в стране установили очередной рекорд: за сутки было обнаружено более 332 тыс. новых случаев заражения.

В последние недели на французской территории активно распространяется штамм коронавируса "омикрон". Считается, что он способен крайне быстро распространяться, но при этом, как правило, реже приводит к осложнениям, нежели предыдущие варианты COVID-19.