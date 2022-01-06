Французы за прошлый год сделали почти 170 млн тестов на COVID-19, 8,3 млн из них - перед Новым годом

Жители Франции за 2021 год сделали более 168 млн тестов на коронавирус COVID-19, причем особенно активно - перед Новым годом, пишет в четверг газета "Фигаро" со ссылкой на данным Минздрава.
Так, в промежуток с 27 декабря по 2 января медики обработали примерно 8,3 млн тестов.
Повышенный интерес к тестам жители Франции стали проявлять еще до 27 декабря. В целом, за последние 15 дней прошлого года в стране сделали свыше 11% всех тестов, зафиксированных в 2021 году.
"Фигаро" делает из этого вывод, что французы прислушались к призывам властей проверить себя на коронавирус перед рождественскими и новогодними праздниками.
Апогей тестирования наступил 31 декабря, когда медики зафиксировали 1,88 млн тестов на COVID-19.
Результатом столь интенсивного тестирования стало выявление в стране рекордно высокого количества случаев заражения коронавирусом. Так, еще до Нового года во Франции этот суточный показатель стал превышать отметку в 200 тыс. А в среду в стране установили очередной рекорд: за сутки было обнаружено более 332 тыс. новых случаев заражения.
В последние недели на французской территории активно распространяется штамм коронавируса "омикрон". Считается, что он способен крайне быстро распространяться, но при этом, как правило, реже приводит к осложнениям, нежели предыдущие варианты COVID-19.
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